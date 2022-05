Franken blijft hoofdtrainer ADO, ondanks aanstaande sanctie van de KNVB

AZ - Ajax Ajax verspeelt punten in Alkmaar, maar ziet PSV niet profiteren

Ajax heeft in Alkmaar twee punten laten liggen in de strijd om de landstitel. De koploper gaf een voorsprong volledig uit handen, om in de slotfase alsnog een punt uit het vuur te slepen: 2-2. PSV verzuimde te profiteren en speelde uit tegen Feyenoord eveneens met 2-2 gelijk.

8 mei