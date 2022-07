Franse media verschroeiend over Oranje Leeuwinnen: ‘De titelverdediger is volledig overklast’

Met name L’Équipe was behoorlijk kritisch op Nederland. „Frankrijk heeft de titelverdediger volledig overklast. We wisten dat dit Nederland minder is dan in 2017, maar zo'n groot niveauverschil hadden we ook weer niet verwacht.”

Ook van de speelsters die normaal gesproken de kar trekken bij Oranje, bleek de krant niet onder de indruk. „Les Bleus liet niets heel van Vivianne Miedema. Ze was amper hersteld van corona en was slechts een schim van de speelster die ze was op de Olympische Spelen in Tokio, toen ze topscorer werd. Hetzelfde geldt voor Daniëlle van de Donk. Frankrijk was superieur op het middenveld en Van de Donk liep als metronoom achter de bal aan.”

Volledig scherm Daphne van Domselaar. © ANP

Le Monde beaamde dat Frankrijk de tegenstander in het grootste deel van de wedstrijd domineerde. „Frankrijk had Nederland al veel eerder af moeten maken. Door de inefficiëntie is Nederland in leven gelaten en dat was een wonder. Nederland werd ook op de tribunes minder gesteund dan normaal. Stefanie van der Gragt belichaamde de Oranje muur die Parsons had opgebouwd.”

La Voix du Nord had wel nog positieve woorden over voor één speelster van Nederland en spreekt zelfs over ‘de Van Domselaarmuur’. „De briljante keepster van Nederland stelde het vonnis nog lang uit. Ze kwam dit toernooi als invaller voor Sari van Veenendaal in de ploeg, maar was absoluut de beste speelster van het veld.”