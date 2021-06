Fraser blijft tot 2024 bij Sparta: ‘Heb het hier enorm naar mijn zin’

Van Stee verlengde eerder al zijn contract en nu volgt ook Fraser diens voorbeeld. De eredivisieclub wil door het contract van Fraser nu al te verlengen duidelijk maken dat de afgelopen drie seizoenen met de 54-jarige oud-voetballer de stijgende lijn is ingezet. Fraser begint straks aan zijn vierde volledige seizoen als hoofdtrainer van Sparta en dat kwam de laatste jaren niet vaak voor. Sinds 1955 is het slechts drie keer eerder voorgekomen dat een trainer zolang in dienst was op Het Kasteel. ,,Ik heb het in de eerste plaats enorm naar mijn zin bij Sparta", zegt Fraser in een persbericht. ,,Ik werk met goede en prettige mensen om mij heen, we zijn achter de schermen bezig om de selectie verder te versterken voor het komende seizoen en ondanks dat we pas een paar dagen bezig zijn met de voorbereiding kan ik niet wachten om in augustus weer wedstrijden te coachen op een vol Kasteel.”



Technisch directeur Van Stee is blij met de contractverlenging. Sparta promoveerde in 2019 naar de eredivisie, eindigde in 2020 als elfde en beëindigde het afgelopen seizoen op de achtste plek, goed voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. ,,Voorop staat uiteraard dat we niet anders dan tevreden kunnen zijn over de prestaties van de laatste drie jaar. Eigenlijk hebben we boven verwachting gepresteerd.”