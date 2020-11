Frenkie de Jong: alleen verdediger als het een keer moet

samenvatting Ten Hag tevreden over Ajax in Utrecht: ‘Waren uitstekend aan de bal’

8 november Erik ten Hag was een tevreden trainer na de zege van Ajax bij FC Utrecht (0-3). ,,Ik heb een uitstekend Ajax gezien”, zei hij. ,,We hebben gedomineerd en zijn geduldig gebleven. Het was een stuk beter dan dinsdag tegen FC Midtjylland.”