Frenkie de Jong kan zich niet vinden in kritiek over ‘te lief Oranje’: ‘Je moet niet bij elke slechte bal commentaar geven’

Frenkie de Jong is het er niet mee eens dat de spelers van Oranje te lief zijn en elkaar in het veld te weinig de waarheid zeggen. ,,Het is een beetje een eigen leven gaan leiden”, zei de middenvelder van FC Barcelona woensdag tijdens een persconferentie.

,,Het is niet zo dat we dat nooit deden. Als iemand zijn taken niet uitvoert, moet je iemand een draai om zijn oren geven. Maar niet als iemand een keer een slechte bal geeft, dat kan een keer gebeuren. Je moet niet bij elke slechte bal commentaar geven", aldus De Jong.

Bondscoach Ronald Koeman gaf maandag bij het begin van de interlandperiode aan dat hij vindt dat de spelers wat meer van elkaar mogen eisen. De komende interlands rekent hij op zijn ervaren internationals. De 26-jarige De Jong hoort daar inmiddels ook bij. ,,Ik weet niet of mijn rol in het veld nu anders is”, aldus De Jong. ,,Misschien wel in het ‘sturen’ van de jongens. Dat is logisch, als je wat ouder wordt en meer ervaring hebt. Maar op het veld denk ik niet.”

Koeman: voetballers verdienen meer respect

Koeman zei woensdag dat de huidige generatie voetballers het in veel opzichten zwaarder heeft dan in zijn tijd als voetballer. Daarvoor verdienen ze meer respect, vindt hij. ,,Deze generatie is niet gemakzuchtig. Zij zijn nog veel meer met hun vak bezig dan wij vroeger waren. Toen had je nog geen mobieltjes, dus wij konden in die tijd als voetballers van alles en nog wat doen”, sprak Koeman.

,,In het hedendaagse voetbal wordt zoveel geëist van de spelers. In wedstrijden, qua reizen. Frenkie was zondagnacht om 3 uur thuis. Na drie uur slapen moest hij alweer het vliegtuig in richting Nederland. Dus daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Ze spelen zoveel wedstrijden en moeten superfit zijn in alles wat ze doen. Daar mag je ook wel eens respect voor hebben.”

Programma finale Nations League

