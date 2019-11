Frenkie de Jong: We moeten ook niet te kritisch zijn

,,We hebben een tijdje geen eindtoernooi gehad. Dat halen was het doel. Daarom moeten we ook niet te kritisch zijn.” De Jong werd, net als in oktober in de thuiswedstrijd (3-1), kort gedekt. ,,Ik ben minder vaak aan de bal gekomen dan normaal. Maar dat is niet erg. Dan komen anderen meer aan de bal. We hebben meerdere goede voetballers", aldus De Jong. ,,We hebben het in de eindfase niet op een slotoffensief gegooid. We waren graag groepshoofd geweest op het EK. Maar het maakt ook weer niet zoveel uit. We moeten op het EK van iedereen winnen. We zien wel bij wie we in de poule komen.”