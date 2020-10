Frenkie de Jong: ‘Wij zijn nog niet het beste land in Europa’

Door Mikos Gouka



,,De magie is zeker nog niet verdwenen’’, zegt de speler van FC Barcelona tijdens de persconferentie. ,,We zijn nog niet het beste land van Europa, dat is duidelijk. Daar willen we wel naar toe. Het is nu nog niet zo dat wij zo ver zijn dat wij tegen alle landen dominant kunnen zijn en dat we die wedstrijden winnend afsluiten. Toch zie ik wel een verschil tussen de nederlagen tegen Italië en Mexico. Italië was een lastige wedstrijd, maar dat is ook echt een goede ploeg. Mexico was een oefenwedstrijd, dat is echt anders. We willen in Bosnië al laten zien dat de magie er bij ons zeker nog is.’’

Volledig scherm Frenkie de Jong tijdens de training. © BSR Agency Trainer Frank de Boer moet het zonder de geschorste Memphis doen. De Boer wilde van achter zijn tafeltje in Bosnië nog geen opstelling geven, maar gaf wel aan dat Luuk de Jong een serieuze kandidaat is om morgen in de spits te staan. Bij de tegenstander loopt Edin Dzeko in de punt van de aanval. De Boer zag de ervaren spits eerder in de week aan het werk tegen Noord-Ierland. Die ploeg schakelde Bosnië-Herzegovina uit voor het EK komende zomer. ,,Of die tik doorwerkt, moet blijken’’, zegt De Boer. ,,Ze speelden een prima eerste helft met Dzeko als een goed aanspeelpunt. De 1-0 voorsprong kwam er en er waren genoeg kansen op 2-0. Na rust kon de lange bal op Dzeko niet meer zo makkelijk worden gegeven en was het allemaal een stuk minder bij Bosnië. Die uitschakeling zal een dreun zijn geweest, het is afwachten of dat doorwerkt tegen ons. Maar daar zou ik mij wel iets bij kunnen voorstellen, misschien hebben zij het gevoel nu dat ze niet meer op deze wedstrijd zitten te wachten. Aan de andere kant is ook de Nations League belangrijk.’’

Pers op afstand

Over de doelman van morgen wilde De Boer niets kwijt. Hij gaf wel aan dat keeper Jasper Cillessen het op het trainingsveld uitstekend deed. Ook over de vervanger van de geschorste Memphis zei hij niets. ,,Ik ga nog geen opstelling geven. Dat doe ik eerst aan mijn spelers. Maar dat hij een belangrijke gegadigde is op die positie, lijkt me duidelijk”, zei De Boer zaterdag in Sarajevo.

De persconferentie moest wegens alle coronaperikelen een keer online. Of De Boer dat wel eens lekker vond, de pers op afstand, was de vraag. ,,Soms is dat inderdaad niet zo erg’’, lachte de bondscoach. ,,Maar ik zie toch liever de gezichten. Ik hoop dat het snel weer allemaal op de gewone manier kan. Deze week hebben we dertig minuten tactisch kunnen trainen. Dan denk je als trainer vaak na over allerlei scenario’s die zich kunnen gaan afspelen. Dat doe je op het veld, maar ook in bed. Eigenlijk voortdurend. We hebben geleerd van de wedstrijd tegen Mexico. Nu spelen we meer in een vaste formatie met jongens die vaak met elkaar hebben gespeeld. Ik heb er vertrouwen in.’’

