Frustraties bij Slot na puntenverlies Feyenoord: ‘Wij hebben vaak meer kansen nodig dan de tegenstander’

Vitesse jaagt tegen Mura op goals en kijkt met schuin oog naar Spurs: ‘Niet overhaast te werk gaan’

De blik van Vitesse is in de Conference League gericht op NS Mura. Maar coach Thomas Letsch kijkt donderdagavond in GelreDome met een schuin oog ook naar Londen. De Arnhemse club is voor een stunt in Europa afhankelijk van Tottenham Hotspur. ,,We moeten in alles ook rekening houden met de ontwikkelingen bij Spurs”, stelt de Duitse trainer.

8 december