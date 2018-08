Gaat Feyenoord het nog redden tegen Trencín?

Na de 2-0 nederlaag van afgelopen zondag bij De Graafschap is het vertrouwen alleen maar minder geworden bij Feyenoord, maar de laatste jaren zijn er genoeg wonderbaarlijke comebacks/remontadas geweest in de Europa League en Champions League. Neem bijvoorbeeld de historische 6-1 overwinning van FC Barcelona op Paris Saint-Germain van maart 2017, drie weken na de 4-0 nederlaag in Parijs. Een jaar later vloog FC Barcelona juist weer uit de Champions League, nadat het een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd nog compleet weggaf op bezoek bij AS Roma: 3-0. Het moet bij de spelers en supporters van Feyenoord zorgen voor een beetje hoop, want makkelijk zal het ongetwijfeld niet worden.



Mocht Feyenoord er toch nog in slagen om AS Trencín uit te schakelen in de derde voorronde van de Europa League, dan wacht in de play-offs voor een plek in de poulefase nog een ontmoeting met Sturm Graz of AEK Larnaca. De club uit Cyprus won de heenwedstrijd in Oostenrijk vorige week al met 0-2.