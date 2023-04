Gaat Toon Gerbrands nou wel of niet naar Vitesse? NAC en Arnhemse club staan lijnrecht tegenover elkaar

En dat is al met al toch heel opvallend, aangezien Vitesse zélf vanmiddag bekendmaakte dat Gerbrands de nieuwe interim-directie zou gaan adviseren. ‘Vitesse kan nu ook bekendmaken dat Toon Gerbrands de directie met al zijn ervaring op de achtergrond gaat bijstaan', zo valt te lezen op de site van de Arnhemse club. Gerbrands zou in Gelderland als coach interim-directeur Peter Rovers en de rest van de organisatie ‘met al zijn ervaring’ bijstaan. Hij zou zelfs per direct al starten in zijn nieuwe rol.