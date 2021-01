Gebroken pols houdt Koopmeiners in duel met Ajax niet tegen: ‘Het is een beperking’

Samenvatting Dumfries complimen­teert Volendam: ‘Ze speelden verschrik­ke­lijk goed’

19 januari PSV kwam dinsdagavond goed weg tegen FC Volendam. In de eerste helft vuurde de thuisploeg zes schoten op het doel van Lars Unnerstall af, maar gescoord werd er niet. PSV sloeg in de tweede helft wel toe en bekerde dankzij een 0-2 overwinning door. ,,Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen", zei Dumfries na afloop.