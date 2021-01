Gebroken pols Koopmeiners geen reden tot zorg bij Jansen

Door Nik Kok



,,Wat ik van hem terugkrijg is dat het wel een bepaalde invloed op hem heeft”, zegt Jansen. ,,Op mentaal gebied en hij is aan het compenseren op het veld waardoor hij weer last heeft van zijn voeten.” Toch benadrukt de oefenmeester dat het meespelen van Koopmeiners ook tegen Ajax verantwoord is. ,,Teun heeft aangetoond er verder prima mee overweg te kunnen. Ook vanuit de medische staf wordt dat ondersteund. Het is niet iets waar ik me zorgen om maak. Ook niet met het oog op de tegenstander die er misbruik van willen maken.”

AZ verloor vorige week de bekerwedstrijd tegen Ajax met 1-0. Jansen koos in die wedstrijd voor enkele andere spelers. ,,Daar sta ik nog steeds achter ook al speelden we in die wedstrijd op bepaalde momenten wat minder.”

Achterstand

Jansen beseft dat de achterstand op opponent Ajax momenteel groot is. ,,Maar niets is onmogelijk. Het kan dertien punten worden als we verliezen maar ik vind die tien punten van nu al veel. Het zou wel heel fijn als we de punten in Alkmaar kunnen houden. We zullen agressiever moeten spelen dan in die bekerwedstrijd. Ajax kwam toen te makkelijk aan voetballen toe.”

Jansen verloor met zijn ploeg woensdagavond zelf van FC Utrecht 1-0 en hij zag Ajax donderdagavond een moeizame wedstrijd afwerken tegen Willem II. De koploper wond die wedstrijd wel alsnog met 3-1. ,,Het is ook niet zo gek dat het moeizaam ging want we spelen met z’n allen enorm veel wedstrijden en dat kost energie. Willem II heeft aangetoond dat Ajax nog steeds kwetsbaar is zoals het tegen Fortuna Sittard een wedstrijd eerder ook moeizaam ging. Maar die wedstrijden winnen ze wel door de grote kwaliteiten die ze hebben.”