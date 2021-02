Geeft Jans kansen missende Narsingh een 5 of een 7? ‘Zou hem zelfs een 9 geven’

Luciano Narsingh versierde een strafschop die de 1-0 voor FC Twente opleverde. En de aanvaller leverde de assist bij de 2-0 van Ebuehi. De bij Feyenoord mislukte rechterspits liet na rust echter twee gigantische kansen liggen om FC Twente aan de winst te helpen. Toch was trainer Ron Jans na afloop erg tevreden over zijn aanvaller, die in januari overkwam van Feyenoord. ,,Want de druk op hem was groot omdat hij tegen zijn oude club speelde’’, zei Jans.

Maar wat geef je een speler als cijfer die aanvankelijk beslissend is, maar na rust de wedstrijd min of meer uit handen geeft. Is dat een 5 of een 7? ,,Ik zou hem een 9 geven’’, zei Jans.

Op de opmerking van een verslaggever dat hij in dat geval vroeger graag Jans als leraar Duits had gehad, zei de trainer van FC Twente: ,,Als verslaggever zou ik hem ook geen 9 geven hoor. Maar hij was uitstekend in het druk zetten. Hij gaf een belangrijke voorzet en kreeg de penalty mee. Kijk, scoren hoor er natuurlijk ook bij, zeker bij aanvallers. Maar ik was blij met de manier waarop Narsingh tegen Feyenoord speelde.”

‘Mag niet scoren tegen Feyenoord’

Twente-keeper Joël Drommel had vanaf een afstandje ook de missers van de door Feyenoord verhuurde Narsingh gezien. ,,Volgens mij mag hij niet scoren tegen Feyenoord”, grapte Drommel. ,,Het is zonde, want het waren twee hele grote kansen. We hebben als ploeg een hele goede prestatie geleverd, maar hadden wel onze kansen af moeten maken.”

Ook Dick Advocaat kon het niet laten om een grapje te maken over Narsingh, die bij Feyenoord voor de winter slechts negen wedstrijden speelde en daarin één keer scoorde. ,,Dit hadden we gewoon zo met hem afgesproken.”

Feyenoord-huurling Luciano Narsingh liet de kans liggen om zijn werkgever meer pijn te doen.

Schuldbewust

Narsingh had zelf ook goed door dat hij tot twee keer toe de winnende op zijn schoen had en toonde zich schuldbewust. ,,Ik denk dat we door mij niet hebben gewonnen”, zei hij. ,,Die ballen moeten er gewoon in. Dan zit de wedstrijd op slot. Dan winnen we.”

Narsingh faalde eerst oog in oog met Feyenoord-keeper Nick Marsman en slaagde er wat later zelfs niet in om te scoren toen alleen verdediger Marcos Senesi nog voor het lege doel stond. Voor rust was de aanvaller wel belangrijk met het afdwingen van een penalty en het geven van de assist op de 2-0 van Tyronne Ebuehi.

,,Ik ben zeker dreigend geweest, maar ik had het ook voor ons moeten afmaken.” Hij was extra gemotiveerd om het juist tegen Feyenoord te laten zien. ,,Ik heb daar niet veel kansen gehad. Ik wilde mezelf daarom graag bewijzen.”

Luciano Narsingh wordt opgejaagd door Jens Toornstra.