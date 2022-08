Geen Champions League en Luuk de Jong uitgeschakeld, maar Ruud van Nistelrooij houdt bij PSV de moed erin

De eerste forse tegenslagen in zijn nieuwe trainerscarrière kwamen deze week op het pad van Ruud van Nistelrooij. Uitschakeling in de Champions League en een kuitblessure van Luuk de Jong nopen hem en PSV tot inventiviteit, op het veld en in de bestuurskamer. Ook de liesproblemen van Mauro Júnior, vorig seizoen een van de betere spelers, houden maar aan. Daardoor is achterin een belangrijke optie weggevallen voor Van Nistelrooij. Mauro is er mogelijk nog vele weken uit en is inmiddels in Brazilië, waar hij zijn revalidatie verder voortzet.