Geen corona, geen pijntjes: Oranje traint met volledige selectie

Frank de Boer heeft morgen bij zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal de beschikking over een fitte selectie. Alle 24 opgeroepen spelers deden vanmiddag mee aan de groepstraining in Zeist. Van coronagevallen is bij Oranje dus ook geen sprake.

Het is onduidelijk met welke basisopstelling De Boer morgen tegen Mexico begint. De oud-international zal normaal gesproken zoveel mogelijk vasthouden aan het team waarmee zijn voorganger Ronald Koeman werkte. Aan de andere kant zal hij ook rekening houden met de komende twee wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Italië (volgende week woensdag), allebei in de Nations League. Nederland wil, met het oog op de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022, graag als eerste eindigen in de groep.

Bij de loting op 29 november worden de 55 Europese landen verdeeld over tien poules van vijf of zes landen. Alle tien de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK; de nummers 2 gaan naar de play-offs. Die tien landen in de play-offs worden aangevuld met de twee beste groepswinnaars van de Nations League die zich nog niet voor het WK of de play-offs geplaatst hebben.

Servische arbiter

De oefenwedstrijd tussen Nederland en Mexico staat onder leiding van Srdjan Jovanovic. De Serviër krijgt langs de lijn steun van zijn landgenoten Uros Stojkovic en Milan Mihajlovic. Milos Milanovic is vierde official in de Johan Cruijff ArenA.

Jovanovic had eind februari de leiding bij het duel tussen LASK Linz en AZ in de Europa League. In september vorig jaar was hij scheidsrechter bij de ontmoeting tussen Ajax en Lille in de Champions League.

Schorsing Memphis tegen Bosnië

Memphis Depay kan de komende drie interlands maar twee keer in actie komen. De aanvaller mag zondag tegen Bosnië en Herzegovina niet meedoen. Depay kreeg in september tegen zowel Polen (1-0) als Italië (0-1) een gele kaart en is daarom geschorst. Marten de Roon, Frenkie de Jong, Joël Veltman en Georginio Wijnaldum staan allemaal op één keer geel en worden bij een volgende gele kaart geschorst.



Veltman kan deze interlandperiode zijn 25e wedstrijd voor Oranje spelen. De verdediger debuteerde in november 2013 onder leiding van Louis van Gaal. Van de huidige spelersgroep speelde Daley Blind de meeste interlands (69), gevolgd door Georginio Wijnaldum (64) en Ryan Babel (63).