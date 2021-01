Geen Cristiano Ronaldo maar Heracles-thuis: ‘FC Utrecht goed voor me op dit moment’

Video Koop­meiners, Max of Huntelaar: wie maakte het doelpunt van de week?

15 januari In deze midweekse speelronde vielen weer enkele bijzonder fraaie doelpunten te bewonderen. Maar welke was de mooiste? Stem op die van Teun Koopmeiners (AZ), Philipp Max (PSV) of Klaas-Jan Huntelaar (Ajax).