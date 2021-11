Geen Erling Haaland, maar hou deze Noren vanavond in de gaten

Billenknij­pen op slotavond WK-kwalifica­tie: dit zijn de scenario's voor Oranje

Het wordt erop of eronder vanavond in de Kuip voor de ploeg van Louis van Gaal. Na de remises van het Nederlands elftal (tegen Montenegro) en Noorwegen (tegen Letland) is ook Turkije weer in beeld voor het WK-ticket in Groep G. Wordt het alles of niets voor Oranje? Of resteert een troostprijsje in de vorm van de play-offs? Dit zijn de scenario's.

