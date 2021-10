Geen mobiele eenheid, wel vuurwerk en volop sfeer bij Nieuwe Klassieker: ‘Volgende keer in de Kuip’

Aan de manier waarop Jada Conijnenberg de 1-0 van Feyenoord tegen Ajax viert - vuisten gebald, strak gezicht, enorme oerkreet - is te zien dat dit niet zomaar een doelpunt is. In die paar seconden flitst het allemaal door haar hoofd. Hoe ze vijf jaar geleden hevig twijfelde of ze wel moest stoppen met het voetballen bij de jongens in Vlaardingen. Aan de beginperiode bij Feyenoord, toen er niet eens kleding was voor meisjes en er nooit een veld voor ze beschikbaar was. En aan al die feestjes die ze de afgelopen jaren moest overslaan omdat haar leven nu eenmaal draait om één ding. ,,Hier heb ik al die jaren voor getraind. Vandaar die ontlading”, legt ze een half uur na afloop nog dampend van de adrenaline uit.