Geen Oranje voor Zoet vanwege blessure, PSV’ers Bergwijn, Dumfries en Malen wel opgeroepen

Zoet haakte donderdagavond vanwege een liesblessure af in de warming-up voor het Europa League-duel met Rosenborg BK (1-4 winst). Doelman Robbin Ruiter nam zijn plek onder de lat in bij PSV, Lars Unnerstall ging daardoor van de tribune naar de reservebank. Het is nog niet bekend hoe lang Zoet uit de roulatie is. De sluitpost was in Eindhoven juist bezig aan een sterke periode.