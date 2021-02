Geen rode kaart voor Martínez en afgekeurde goal Vertessen: ‘Juiste beslissingen’

Van Egmond blikt bij ESPN wekelijks terug op het afgelopen voetbalweekend en dit keer ging hij vooral in op enkele beslissingen bij de topper tussen PSV en Ajax. Zo ging Ajax-verdediger Martínez op de voet van Zahavi staan nadat de PSV-spits de bal had weggetrapt om zo tijd te rekken bij een 1-0 voorsprong voor PSV.



,,We hebben dit de laatste maanden vaak gezien", zegt Van Egmond. ,,Edson Álvarez, Nicolás Tagliafico, Oussama Tannane. De nieuwe regel is dat het een gele kaart is als het met niet veel kracht gebeurt, zoals hier ook het geval is. Hier was zeker een gele kaart op z'n plaats geweest, maar Danny Makkelie had het niet gezien en de VAR mag niet ingrijpen om alsnog een gele kaart te geven.”



Een ander moment dat ongelukkig uitpakte voor PSV was de afgekeurde van Vertessen. De invaller stuitte in eerste instantie op Maarten Stekelenburg, waarna hij vervolgens de rebound alsnog binnen werkte. Makkelie keurde de goal echter af, omdat Vertessen hands maakte. ,,Aanvallend hands is altijd hands", legt Van Egmond, die spreek van een juiste beslissing, uit. ,,Dit is het ultieme voorbeeld. Het is heel ongelukkig, maar er is een scherpe grens gesteld wat betreft aanvallend hands, omdat het tot een goal kan leiden. Dat is dus de afspraak een eerlijk gezegd maakt dat het juist heel duidelijk: aanvallend hands is altijd hands.”