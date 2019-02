Geen slof sigaretten meer, wel felicitaties voor jarige Van Hanegem

De 75ste verjaardag van Willem van Hanegem gaat vandaag niet ongemerkt voorbij. Ook niet bij oud-ploeggenoten en spelers die onder zijn leiding voetbalden. ,,Normaal gesproken word je in Nederland pas geëerd als je dood bent, maar nu lijken we eindelijk wakker geworden.”

Volledig scherm Willem van Hanegem geeft Rafael van der Vaart een stevige handdruk bij zijn afscheid als international. Links Dirk Kuyt.



,,Eerder kocht ik voor zijn verjaardag nog weleens een slof sigaretten, maar dat hoeft niet meer”, zegt Lex Schoenmaker (71) over de verjaardag van zijn oud-ploeggenoot bij Feyenoord. ,,Nu stuur ik hem een appie om hem te feliciteren. Dat doe ik al jaren, maar ik krijg vaak nog geen duimpje terug.”



Schoenmaker heeft met Van Hanegem altijd contact gehouden. Ze werkten als trainers ook nog samen bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Schoenmakers dierbaarste herinneringen gaan verder terug. Naar de jaren zeventig, waarin Van Hanegem hem bij Feyenoord onder zijn hoede nam. ,,Ik was één van de gelukkigen. In de vier jaar dat we daar samen speelden, ben ik beter geworden. Door Willem zag ik dingen in het veld sneller.”

Dat ‘De Kromme’ bijvoorbeeld zou gaan scoren in het heenduel van de UEFA Cup-finale in 1974. ,,Uit tegen Tottenham Hotspur kregen we een vrije trap. Ik zei al tegen Willem: ‘Ik loop vast naar het midden’. Hij schoot inderdaad de bal erin. Toen hij terugliep zei zijn glimlach op het gezicht genoeg.”

Ook Rafael van der Vaart (36) bewaart warme herinneringen aan Van Hanegem. Als assistent-bondscoach maakte hij tussen 2002 en 2004 veel indruk op de destijds jonge international. ,,Je kon echt zien dat hij op heel niveau had gevoetbald. Van hem heb ik ontzettend veel geleerd.’’

Karretje

Quote Zat hij in je elftal dan was hij de twaalfde man, speelde je tegen hem dan kon je het wel vergeten. Guus Haak Van der Vaart sprak rond interlands in die tijd soms urenlang met Van Hanegem over voetbal. Tegenwoordig hebben de gewezen middenvelders niet zo vaak contact meer. Van der Vaart: ,,Eigenlijk wel jammer. Hij golft veel hè? Ik zou wel een keertje mee willen, maar niet met zo’n stick in mijn hand. Dan rijd ik het karretje wel. Ik kan namelijk helemaal niet golfen.’’



Waar Van der Vaart Van Hanegem zeker gaat feliciteren, is oud-ploeggenoot Guus Haak dat niet van plan. Reden daarvoor is de afwezigheid van ‘De Kromme’ laatst bij de voorvertoning van de Andere Tijden Sport-documentaire WILLEM in LantarenVenster. ,,Ik was uitgenodigd, maar was voor Jan Joker gekomen”, aldus Haak. ,,Zonder enige vorm van excuus kwam hij niet opdagen en heeft hij iedereen in zijn eigen vet gaar laten smoren.”

Het is die wispelturigheid die Van Hanegem voor Haak tot zo’n uniek figuur maakt. ,,Hij is eigenzinnig van kruin tot teen”, vertelt de 81-jarige oud-Feyenoorder. ,,Zijn totale presentatie maakt hem ook zo bijzonder. Ook als speler, want voetballen kon-ie. Balvaardig en fysiek sterk. Zat hij in je elftal dan was hij de twaalfde man, speelde je tegen hem dan kon je het wel vergeten.”

Volledig scherm Rick Kruys luistert aandachtig naar Willem van Hanegem, tijdens zijn eerste training bij FC Utrecht in 2007. © ©RUUD VOEST

Quote Het is echt een fantasti­sche man. Rick Kruys Dat laatste bevestigt Rinus Israël, die in de gloriedagen van Feyenoord achter Van Hanegem speelde. ,,Hij heeft geweldig veel waarde gehad in wat we gewonnen hebben met de club. Daar heb ik ook van geprofiteerd”, aldus ‘IJzeren Rinus’, die morgen voor zijn oud-ploegmaat naar Rotterdam komt voor het grote verjaardagsfeest in De Doelen.



Dat er zo wordt stilgestaan bij zijn 75ste verjaardag zegt volgens Israël wat over de populariteit van de oud-topvoetballer. ,,Hij is voor iedereen aanspreekbaar, daar heeft hij dat aan te danken. Willem staat met beide benen op de grond en spreekt de taal van de gewone man.”

Rick Kruys feliciteert zijn oud-trainer vandaag via de telefoon. ,,Ik ga hem zeker een berichtje sturen”, vertelt de assistent-trainer van FC Utrecht. Bij diezelfde club speelde Kruys in het seizoen 2007-2008 onder Van Hanegem. ,,Het was heel mooi om met hem te werken. Het is echt een fantastische man, die helemaal bezeten is van voetbal. Hij denkt op zo’n hoog niveau na over het spelletje, dat hij soms al een paar stappen voorruit is.”

Idool

Ook John de Wolf zal Van Hanegem feliciteren met zijn 75ste verjaardag. ,,Het is echt een idool van me. Helaas kan ik niet bij zijn verjaardag zijn.” De voormalige verdediger denkt graag terug aan hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord. ,,Een heel warme man. Hij gooide nooit met deuren en bleef altijd rustig”, herinnert De Wolf. ,,Samen met Wim Jansen was hij de beste trainer die ik ooit gehad heb.’’



Ook De Wolf is blij met alle aandacht die Van Hanegem krijgt. ,,Zo’n icoon moet je koesteren. Normaal gesproken word je in Nederland pas geëerd als je dood bent, maar nu lijken we eindelijk wakker geworden.”

Volledig scherm Willem van Hanegem en John de Wolf. © Guus Schoonewille