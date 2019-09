Geen vrees voor Heerenveen-voorhoede bij Van den Brom

Door Tim Reedijk



Ja, Utrecht-trainer John van den Brom had wel gezien hoe Joël Veltman het een helft lang moeilijk had met Van Bergen. En hoe Odgaard behalve de 1-1 ook een discutabel afgekeurde 1-2 maakte in de Johan Cruijff Arena. ,,Vorige week hadden ze het gevoel dat ze een redelijke wedstrijd speelden, maar ze gaan er natuurlijk wel af met 4-1. Natuurlijk hebben ze snelle jongens, maar wij hebben met Leon Guwara en Sean Klaiber ook twee ‘backies’ die redelijk snel zijn. Dat wordt interessant. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze persoonlijke tegenstanders en kijken hoe we elkaar daarin kunnen helpen. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we zorgen dat Leon en Sean niet in de één-tegen-één tegen Van Bergen en Ejuke komen. Maar dan nog niet ben ik niet bang voor hun snelheid ten opzichte van onze backs.”



Van den Brom is niet van plan om zijn elftal flink om te gooien in het Abe Lenstra Stadion. Na een moeizame eerste helft boekte FC Utrecht vorige week een zwaarbevochten overwinning in eigen huis op FC Emmen (3-1). De basiself van zondag zal amper afwijken van de elf die toen startten. Guwara neemt na zijn schorsing de plek van Mark van der Maarel als linksback weer in. De opties van Van den Brom worden overigens steeds groter, vandaag stonden alle selectiespelers van het eerste elftal op het veld. Joris van Overeem, Justin Lonwijk, Simon Makienok en derde keeper Thijmen Nijhuis trainden nog apart, maar zijn op de weg terug.