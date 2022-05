Geertruida en Klaassen blinken uit, onvoldoendes voor Brenet en Misidjan

Rapportcijfers speelronde 31Wie waren de uitblinkers in speelronde 31 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Davy Klaassen was bij Ajax zaterdagavond in plaats van Mister 1-0 nu Mister 2 en 3-0. Met name zijn tweede treffer, een schot in de verre kruising, was fraai. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden tegen PEC Zwolle. Net zo’n hoog cijfer als Lutsharel Geertruida. De rechtsback van Feyenoord maakte er ook twee tegen Fortuna Sittard en kreeg ook een 8. Heracles-middenvelder Luca de la Torre kreeg ook een 8 voor zijn optreden in de derby tegen FC Twente.



FC Twente maakte geen beste beurt in de Twentse derby tegen Heracles. Twente-spelers Virgil Misidjan en Joshua Brenet scoorden met een 4 het laagste cijfer van dit weekend.

FC Utrecht – NEC 1-0

FC Utrecht: De Keijzer 6; Ter Avest 6, Van der Hoorn 6, Janssen 6,5, Van der Kust 6; Timber 6,5 (83. Van Overeem -), Maher 6, Shein 5,5 (59. Warmerdam 6); Douvikas 6 (83. Sylla -), Gustafson 5, Boussaid 5 (59. Almqvist 6)

NEC: Branderhorst 7; Van Rooij 6, Marquez 6,5, Guth 6,5, Verdonk 6,5; Schöne 7, Bruijn 6 (66. Proper -): Tavsan 5,5, Duelund 5,5 (66. Vet -), El Karouani 5,5 (82. Cissoko -), Okita 5

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Op 5 februari scoorde Anastasios Douvikas voor het laatst. Zijn treffer tegen NEC bezorgde de Griek en FC Utrecht eindelijk weer eens een overwinning.

Ajax – PEC Zwolle 3-0

Ajax: Stekelenburg 6; Regeer 6,5 (66. Rensch -), Timber 7, Blind 7,5, Tagliafico 6,5; Gravenberch 6,5, Taylor 6,5 (81. Álvarez -), Kudus 6 (58. Berghuis 6), Klaassen 8; Tadic 7, Haller 5 (81. Brobbey -)

PEC Zwolle: Lamprou 5,5, De Wit 6, Nakayama 6,5, Van Polen 7, Paal 6 (86. Strieder -) , Van den Belt 6,5, Clement 7 (87. Beelen -), Anderson 6, Kastaneer 5 (69. Van den Berg -), Redan 6, Landu 6,5 (69. Van Gilst -)

Scheidsrechter: Dieperink 5,5

Man of the match: Mister 1-0 werd tegen PEC Zwolle Mister 2 en 3-0. Met name de laatste goal van Davy Klaassen was van grote schoonheid. Voor hem en Ajax is de 36ste landstitel weer een beetje dichterbij gekomen.

Volledig scherm Davy Klaassen maakte de 2-0 en 3-0 tegen PEC Zwolle. © Pro Shots / Stanley Gontha

Heracles – FC Twente 1-1

Heracles: Bucker 5,5; Fadiga 6,5, Rente 6,5, Hoogma 6,5, Qualiatara 7 (78. Knoester -); Schoofs 6,5, De La Torre 8, Oahim -; Laursen 6 (72. Lunding -), Bakis 6,5 (72. Armenteros -), Hansson 6,5 (72. Basacikoglu -)

FC Twente: Unnerstall 6; Brenet 4 (77. Troupée -), Pröpper 6, Pleguezuelo 5 (46. Hilgers 5), Smal 6; Zerrouki 5, Sadilek 6, Vlap 5 (77. Ugalde -); Limnios 5 (87. Cleonise -), Van Wolfswinkel 5, Misidjan 4 (46. Cerny 5)

Scheidsrechter: Van der Eijk 4

Man of the match: In de heetgebakerde Twentse derby hield Luca de la Torre het hoofd koel. De international van Team USA heerste op het middenveld.

Volledig scherm Luca de la Torre in actie tegen FC Twente. © Pro Shots / Niels Boersema

Sparta – AZ 1-1

Sparta: Okoye 7,5, Abels 6, Vriends 6,5, Auassar 5 (71. Beugelsdijk -), Meijers 5 (84. Jans -), Namli 5 (71. Dalmau -), Verschueren 6, De Kamps 5 (76. Van Mullem -), Mijnans 6; Thy 6, Van Crooij 7

AZ: Vindahl 6,5, Suguwara 6, Beukema 5, Martins Indi 5,5, Wijndal 7, Midtsjø 6,5, Reijnders 6, Clasie 5,5 (88. Hatzidiakos -), Aboukhlal 5,5 (80. Evjen -), Pavlidis 6,5 (80. Sowah -), Karlsson 6 (88. Witry -)

Scheidsrechter: Van de Graaf 6

Man of the match: De treffer van Vito van Crooy in de laatste minuut van de blessuretijd kan weleens eredivisiereddend zijn voor Sparta. Niet eerder pakte de thuisclub zo laat nog een punt.

Heerenveen – Cambuur 3-3

Heerenveen: Mulder 5,5; Woudenberg 6, Dresevic 6, Bakker 6 (44. Van Aken 6), Van Beek 6,5, Van Ewijk 6; Tahiri 6,5, Haye 7, Halilovic 5,5 (88. De Jong -); Van Hooijdonk 6,5 (70. Musaba -), Sarr 6,5

Cambuur: Stevens 6; Sambissa 6, Schouten 6, Mac-Intosch 5 (55. Tol 6), Schmidt 6; Maulun 6, Hoedemakers 6,5, Jacobs 5,5 (55. Paulissen 6,5); Joosten 6,5 (79. Breij -), Uldrikis 7, Kallon 6,5

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5

Man of the match: Thom Haye weet steeds beter zijn stempel te drukken op het spel van SC Heerenveen. Met zijn fijne traptechniek stond hij aan de basis van twee doelpunten van Heerenveen tegen Cambuur.

PSV – Willem II 4-2

PSV: Mvogo 5 ; Mauro 6,5, Teze 6,5, Gutiérrez 6,5, Max 6; Sangaré 7, Veerman 5,5; Doan 6 (90. Ledezma -), Zahavi 6 (74. Van Ginkel -), Gakpo 7; Vinícus 5 (38. Bruma 4,5)

Willem II: Wellenreuther 6,5; Owusu 6.5, Dammers 5,5, Jenssen 6, Köhn 5,5; Llonch 6, Svensson 5,5 (67. Crowley - ), Saddiki 5,5 (76. Spieringhs - ); Nunnely 7 (67. Ludewig - ), Kabangu 6,5, Köhlert 6 (87. Pal -).

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Vlekkeloos was het niet voor PSV, maar Cody Gakpo maakte tegen Willem II alweer zijn tiende treffer van het seizoen.

Volledig scherm © ANP

Go Ahead Eagles – Vitesse 1-2

Go Ahead Eagles: Noppert 5,5; Lucassen 6, Nauber 6,5, Kramer 6,5 (48. Bakker 6), Kuipers 7; Deijl 5,5, Brouwers 5 (74. Heil -), Rommens 6; Oratmangoen 6,5, Cordoba 6 (85. Berden -), Lidberg 7 (74. Mulenga -)

Vitesse: Schubert 6; Doekhi 6,5, Cornelisse 6, Hajek 5; Dasa 6, Domgjoni 7, Bazoer 6,5, Vroegh 5,5, Manhoef 5,5 (73. Buitink -); Openda 8 (90. Huisman -), Grbic 4,5 (60. Yapi 6)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Het was al even geleden dat Loïs Openda beslissend was voor Vitesse. Hij scoorde tegen Go Ahead Eagles ook voor het eerst dit kalenderjaar twee keer in een wedstrijd. Het betekende voor het eerste in 106 dagen ook een uitoverwinning van de Arnhemmers.

Fortuna Sittard – Feyenoord 1-3

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Pinto 5 (85. Ferati -), Janssen 5 (75. Samaris -), Angha 5 (34. Lonwijk 5), Tirpan 5; Tekie 5,5, Duarte 6 (Benschop); Seuntjens 6,5, Flemming 6, Noslin 5 (46. Baghadi 6) , Gladon 6

Feyenoord: Marciano 6,5; Malacia 7,5, Senesi 7 (90. Hendriks -), Trauner 7, Geertruida 8; Kökcu 7 (57. Hendrix 6), Aursnes 7, Sinisterra 6 (57. Walemark 5), Til 6,5 (67. Bassett -), Nelson 7, Dessers 6,5 (57. Linssen 6)

Scheidsrechter: Lindhout 7

Man of the match: Lutsharel Geertruida maakte zijn vijfde kopdoelpunt in de eredivisie sinds 2020/2021. Geen andere Eredivisie-verdediger maakte meer dan drie kopdoelpunten in de laatste twee seizoenen (Robin Pröpper, Olivier Boscagli en Danilho Doekhi 3).

RKC – FC Groningen 3-1

RKC: Vaessen 6; Adewoye 5,5, Meulensteen 6, Touba 6,5, Büttner 6,5 (86. Wouters -); Bakari 6 (86. Gaari -), Anita 6, Van der Venne 6,5 (86. Azhil -), Oukili 6 (90. Mulder -); Kramer 6,5, Stokkers 7

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; Kasanwirjo 5, Sverko 5,5 (73. Postema -), Van Hintum 5 (46. D. van Kaam 5,5) , Meijer 5 (75. Matuta -); Dankerlui 4 (46. El Hankouri 5,5), Duarte 5,5, Irandust 5,5, Abraham 5; Strand Larsen 5,5, De Leeuw 5 (46. Ngonge 6)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6

Man of the match: Finn Stokkers scoorde dit seizoen voor de wedstrijd tegen FC Groningen pas één keer. Zondagavond maakte hij er direct twee. Stokkers scoorde voor het eerst twee keer in een eredivisiewedstrijd.

Volledig scherm Finn Stokkers viert feest met Michiel Kramer. © ANP