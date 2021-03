Geertruida vervangt zieke Timber op EK met Jong Oranje

Video PSV in toppers: heimwee naar pragmatis­me van Cocu en gif van Latino’s

12:44 Nog één kans krijgt PSV dit seizoen om eindelijk weer eens een eredivisietopper te winnen. Dat is vanmiddag op bezoek bij AZ. Een sleutelduel, want die club is ook de belangrijkste concurrent in de strijd om plek 2. Waarom tobt PSV al 15 wedstrijden lang tegen Ajax, Feyenoord en de Alkmaarders?