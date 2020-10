Gehavend FC Den Bosch pakt punt bij Roda JC, Go Ahead niet langs Excelsior

opvolger van praag KNVB-voorzitter Just Spee kandidaat voor UE­FA-be­stuur

30 oktober De KNVB draagt Just Spee voor als kandidaat-lid van het UEFA Executive Committee. De bondsvoorzitter van de KNVB moet Michael van Praag opvolgen in het hoofdbestuur van de UEFA. Het termijn van Van Praag loopt in maart namelijk af.