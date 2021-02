Gehavend FC Eindhoven geeft voorsprong weg bij Jong AZ

Video Dit is het naïeve patroon dat PSV en Schmidt snel moeten doorbreken

9:27 Voor PSV duurde de topper tegen Feyenoord alleen op papier de volle 90 minuten. In de praktijk was het na 40 minuten al een gelopen zaak. In januari, waarin alle ploegen bovenin zijn gewogen, kreeg PSV maar liefst elf treffers om de oren. Simpelweg te veel.