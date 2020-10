Gehavend PSV onderuit in Arnhem na cruciale VAR-beslissing in blessuretijd

PSV heeft na een cruciale VAR-beslissing in blessuretijd met 2-1 verloren van Vitesse. PSV kreeg diep in blessuretijd een penalty van arbiter Bas Nijhuis, maar VAR Danny Makkelie greep in. PSV kreeg tóch geen penalty en Vitesse won van de Eindhovenaren.

Door Rik Elfrink



De Eindhovenaren kenden vanwege een corona-uitbraak enorme problemen in de selectie en daarom moest trainer Roger Schmidt improviseren. Er stond aan de aftrap op papier een behoorlijk elftal, maar in de praktijk bakte PSV er niet veel van. Vitesse hoefde niet eens een enorm hoog niveau te halen om PSV pijn te doen. De Eindhovenaren misten met Pablo Rosario, Cody Gakpo, Denzel Dumfries en Mario Götze (die geen corona-besmetting had, maar een gewone blessure) vier basisspelers.

Al snel kwamen de Arnhemmers op voorsprong, doordat Jacob Rasmussen vrij kon inkoppen bij een spelhervatting. Philipp Max en Olivier Boscagli konden geen redding brengen, waardoor de 1-0 na negen minuten al op het bord stond. PSV leverde een erbarmelijke eerste helft af en creëerde vrijwel niets. Het enige wat vanuit Eindhovens perspectief misschien nog noemenswaardig was, was een schot van Mohamed Ihattaren. Drie seconden voor het rustsignaal schoot hij een paar meter naast.

Volledig scherm © BSR Agency

PSV kwam na rust aanmerkelijk beter uit de kleedkamer dan Vitesse en bekroonde een offensiefje met een goal van Boscagli. Hij kopte na rust raak en dat leek het startsein voor een jacht op drie punten. Niets bleek minder waar, omdat Vitesse bij een uitbraak heel effectief was. Armando Broja ontsnapte op het middenveld aan de aandacht van zijn bewakers en bediende Maximilian Wittek. Uit zijn voorzet kon Loïs Openda scoren. Hij leek in eerste instantie buitenspel te staan, maar na bestudering van de beelden vond de VAR dat hij een reguliere goal maakte.

Volledig scherm © BSR Agency

Het bleek de winnende treffer, omdat PSV totaal niet in staat was om bij de goal van Vitesse te komen. Ook niet via invaller Donyell Malen, die nog wel een impuls aan het elftal gaf maar geen kansen kreeg. PSV was wel strijdbaarder dan voor rust, maar kreeg niks voor elkaar. Voor rust was de ploeg ongelooflijk slordig, waarbij onder anderen Ibrahim Sangaré uit de toon viel. Hij leverde veel te veel ballen zomaar in bij de tegenstander.

PSV kreeg in extremis dus nog wel een penalty van Nijhuis, maar hij trok op advies van VAR Makkelie zijn beslissing in, tot grote woede bij alles en iedereen bij PSV. Een cruciale beslissing van de VAR. Vitesse wint met 2-1 en komt naast Ajax aan kop in de eredivisie. PSV verzuimt de koppositie over te nemen en slikt de eerste nederlaag van het seizoen en de tweede in een week na de midweekse nederlaag tegen Granada in de Europa League.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm Vitesse - PSV © AD