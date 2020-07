Geldgebrek voor eredivisieclubs? Deze toekomstige toppers zijn op te pikken in de eerste divisie

VideoEredivisieclubs moeten door de coronapandemie deze transferwindow net iets beter op de centjes passen. Op zoek naar de nieuwste versterkingen is het daarom misschien verstandig een blik in de eigen keuken te werpen. Welke pareltjes lopen rond in de Keuken Kampioen Divisie en zijn rijp voor het grote werk?

Micky van de Ven - FC Volendam

Het is een prachtig compliment, vergeleken worden met Juventus-verdediger en voormalig Golden Boy Matthijs de Ligt. Van de Ven imponeert dit seizoen in het centrum van FC Volendam en was het betrouwbare slot op de deur dat de palingboeren naar de derde plaats bracht. De nationale top heeft de negentienjarige centrumverdediger op de korrel, maar zijn naam gaat ook over de grenzen rond. Wat wil je ook als je als tiener een van de meest stabiele spelers van de competitie bent? Van de Ven is groot, verdedigt vol overgave en is sterk aan de bal. Een typische centrumverdediger in het hedendaagse topvoetbal.

Micky van de Ven

Jan Paul van Hecke - NAC

Ook al zo'n speler die de attentie van de internationale scouts trok. AS Monaco en NAC bereikten al een akkoord over de transfer van de twintigjarige verdediger, maar de deal is nog altijd niet beklonken. Er zijn genoeg redenen voor eredivisionisten om de Franse club af te troeven en Van Hecke binnen te hengelen. NAC draaide een wisselvallig seizoen, maar Van Hecke onderscheidde zich in het hart van de Bredase defensie. De verdediger uit het Zeeuwse Arnemuiden baarde dit bekerseizoen opzien door in de gewonnen kwartfinale tegen AZ toptalent Myron Boadu in de tang te houden. ,,Boadu heeft geen kans gehad’’, merkte de lyrische Ronald de Boer na afloop op.

Jamie Jacobs - SC Cambuur

Bij AZ kreeg Jabobs niet de gewenste kansen om zijn klasse te etaleren, bij de ongenaakbare koploper van de eerste divisie ontvouwde de middenvelder zijn talent. Jabobs (22) nam Cambuur geregeld bij de hand en was met twaalf goals en zes assists van grote waarde voor de aanstaande eredivisionist, die door het besluit van de KNVB alsnog naast promotie greep. Jacobs zelf zou zomaar wel eens de stap naar de eredivisie kunnen zetten. Hij wacht nog altijd op zijn debuut op het hoogste niveau.

Jamie Jacobs

Joël Zwarts - Excelsior

Ook Zwarts kreeg in de eredivisie geen kansen, maar schoot zich vervolgens in de eerste divisie in de kijker. Zwarts slaagde er niet in om door te breken bij Feyenoord en toog naar FC Dordrecht. Enkele sterke optredens later verdiende hij een contract bij Excelsior. Bij de subtopper was hij afgelopen seizoen geregeld het eenzame lichtpuntje. Met negen goals en acht assists werkte hij aan zijn naamsbekendheid. Zwarts zou zeker niet misstaan in de eredivisie, zo weet ook SC Heerenveen. De Friezen zijn in de markt voor de snelle spits, die op alle aanvallende posities inzetbaar.

Dirk Proper - NEC

Jay-Roy Grot, Ferdi Kadioglu, Arnout Danjuma... Afgelopen week voegde de kersverse AS Monaco-aanwinst Anthony Musaba zich in het rijtje NEC-talenten die voor miljoenen de overstap naar het buitenland maakte. De Nijmeegse kweekvijver kent zó veel talent dat de volgende in de rij al klaarstaat. De pas achttienjarige Dirk Proper wordt al jarenlang nadrukkelijk gevolgd door Ajax, Feyenoord en PSV en trok afgelopen seizoen zelfs internationale scouts naar De Goffert. NEC hoeft voorlopig nog niet te vrezen voor een vertrek van de tiener, die heeft aangegeven komend seizoen met NEC in de Keuken Kampioen Divisie hoge ogen te willen gooien.

Dirk Proper

Francesco Antonucci - FC Volendam

Op de pas 21-jarige Antonucci zou het stempel 'voetbalnomade’ zeker niet misstaan. De Belgische nummer tien met Italiaanse roots doorloopt de jeugdopleidingen van Union Sportive du Centre, Charleroi, Anderlecht en Ajax en AS Monaco. Voor laatstgenoemde talentenfabriek acteert hij louter in het tweede elftal, waardoor hij afgelopen seizoen voor een verhuurperiode in Volendam koos. Daar liet hij met onnavolgbare dribbels, elf doelpunten en vijf assists een onuitwisbare indruk achter. Door het vroegtijdig afgebroken seizoen keerde hij eerder terug naar Monaco. Eredivisieclubs die op zoek zijn naar een creatieve middenvelder doen er verstandig aan een hengeltje uit te gooien naar het toptalent.

Francesco Antonucci