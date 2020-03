Gemakzuchtig na 7-1? Resultaten werken voor Feyenoorders juist als doping

'Mijn bankreke­ning bepaalt niet mijn mate van geluk’

13:51 Zouden de resultaten in kalenderjaar 2020 maatgevend zijn, dan was VVV een topclub in de eredivisie. Met dank aan trainer Hans de Koning (59), de bescheiden Rotterdammer die moeite heeft met de mores van de voetballerij. Maar: ,,Als mensen me in de maling nemen, kan ik een botte klootzak zijn.’’ Verslaggever Dennis van Bergen interviewde De Koning.