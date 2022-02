Gemengde gevoelens Daley Blind: ‘Los van alles wat er is gebeurd, is Marc Overmars een fantastische directeur voor Ajax geweest’

Blind wist niet wat hij hoorde toen het hij het nieuws vernam dat de directeur voetbalzaken van Ajax opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik sliep zondagavond nog niet toen het bericht naar buiten kwam en ik kreeg het net als iedereen uit media mee‘’, aldus de Ajacied. ,,Het is dan ongeloof wat je als eerste voelt. Het kwam uit het niets, je weet gewoon niet wat je moet denken.‘’

Het nieuws had veel impact op de selectie. ,,De volgende dag kom je op de club, weet je dat het het gesprek van de dag is‘’, aldus Blind. ,,Maar tegelijkertijd weet niemand de details, is iedereen terneergeslagen. Dan heb je het er met elkaar over en zit iedereen vol ongeloof. Wat daar is gezegd, wil ik binnenskamers houden.”

Met de kwarfinale KNVB Beker tegen Vitesse voor de deur, moest de knop snel weer om. ,,Het is goed geweest dat we er met het team over hebben gesproken. Daarna moesten wij ons ook weer focussen op wat we moeten doen en dat is prestaties leveren op het veld. Dat is ook onze taak. We doen nog mee voor alle prijzen, hebben geen tijd om stil te zitten en ik ben trots op de groep dat we zo mentaal sterk zijn. We hebben de afgelopen jaren wel meer overwonnen. Tegen Vitesse kon je zien dat het geen invloed op ons spel had.”

Quote Los van alles wat er is gebeurd, is Marc een fantasti­sche technisch directeur geweest voor Ajax. Daley Blind

,,Marc was regelmatig op ons trainingscomplex te vinden, kwam geregeld trainingen bekijken. In de tijd dat ik niet bij Ajax speelde, hebben we vaak contact gehouden. Dat deed hij met meer spelers. Je kan ook niet ontkennen dat hij het geweldig gedaan heeft bij Ajax. Los van alles wat er is gebeurd, is Marc een fantastische technisch directeur geweest voor Ajax. De beste van de laatste jaren. Hoe hij het samen met Edwin van der Sar heeft neergezet. Maar dat staat los van alles wat er is gebeurd.”

,,Ik ken hem al heel lang. Ik heb ook even contact met hem gehad. Natuurlijk gaan je gedachten uit naar de vrouwen bij wie het gebeurd is, dat is het eerste, maar ik heb ook natuurlijk een band met Marc. En dan voel je ook met hem mee en dat raakt je. Dat is het ongeloof wat erbij komt kijken.”