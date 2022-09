Gemis Pavlidis doet geen centje pijn bij AZ dat PSV voorbijsteekt

AZ-coach Jansen was ‘zeer voldaan’ na de zege op de Oude Meerdijk. ,,Een clean sheet en drie goals, al hadden het er vijf of zes moeten zijn”, zei de trainer bij ESPN. ,,Ik denk dat we ons werk hier goed hebben gedaan.”



Jansen zag hoe zijn team het alleen in de beginfase even moeilijk had. ,,Ik denk dat veel teams het hier nog lastig gaan krijgen, want Emmen is een prima voetballende ploeg. De eerste vijftien minuten waren we wat zoekende en was het even afstemmen op elkaar. Toen het eenmaal stond hadden we de controle die we wilden hebben.”



De coach zag hoe zijn ploeg in de eerste helft makkelijk scoorde. ,,Het waren goede goals op belangrijke momenten. Vervolgens kun je concluderen dat we weer de lijn van donderdag hadden ingezet met de kansen die we laten liggen”, verwees hij naar de gemiste kansen in het gelijkspel van donderdag tegen NEC.



AZ kan zich gaan richten op de eerste tegenstander in de groepsfase van de Conference League. De ploeg speelt donderdag uit in Slowakije tegen het Oekraïense Dnipro-1. ,,We gaan met veel zelfvertrouwen de groepsfase in en hopelijk blijven we ook goed spelen in de eredivisie.”