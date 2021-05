Gemoederen lopen hoog op na degradatie FC Emmen: ‘Ik snap de emoties en de frustratie wel’

Enkele fans klommen over de sponsorboarding heen het veld op. Een confrontatie met de spelers van NAC leek even aanstaande, maar uiteindelijk vielen er geen klappen. Het leek erop dat de supporters van Emmen het vooral hadden gemunt op Anco Jansen, die in januari vertrok van Emmen naar NAC. Na zijn benutte strafschop in de penaltyreeks provoceerde hij de fans achter het doel ook al even.

,,Deze komt kei- en keihard binnen. Maar het is zoals het is. We hebben nagelaten om de overwinning over de streep te trekken. Dan ga je eruit, dat doet gewoon heel veel pijn", reageerde Emmen-trainer Dick Lukkien tegenover ESPN. ,,De hele ploeg zit in zak en as. Ook het gevoel dat we al die mensen die ons hier zo hebben gesteund, dat we die zwaar tekortdoen en eigenlijk teleurstellen. Dat gevoel overheerst bij mij en zal ook nog wel een paar weken duren.”