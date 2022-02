Geplaagd Willem II op puntenjacht in Groningen

Duel tijdelijk gestaakt Geëmotio­neer­de Dord­recht-spe­ler keert na racisti­sche spreekko­ren niet meer terug op het veld

In de Keuken Kampioen Divisie is het duel tussen FC Dordrecht en MVV in de blessuretijd stilgelegd vanwege een racistisch incident. Een van de spelers van Dordrecht, de Franse verdediger Seydine N’Diaye, attendeerde de arbitrage erop dat hij vanuit het uitvak door aanhangers van MVV racistisch zou zijn bejegend.

25 februari