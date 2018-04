Gerbrands: Ajax heeft me twee keer benaderd

,,De eerste keer was in 2009. Ik had net als algemeen directeur van AZ mijn commitment gegeven om de Alkmaarders uit de crisis te helpen na het faillissement van het DSB-concern van Dirk Scheringa'', aldus Gerbrands. ,,Enkele jaren later klopte Ajax weer aan. Het initiatief kwam toen van Hans Wijers, destijds voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Maar Wijers benaderde mij niet rechtstreeks, maar stuurde een headhunter op mij af. Ik heb die man in een half uurtje uitgelegd dat zo'n onpersoonlijke benadering niet werkt bij mij. Dat past niet bij mijn stijl.''