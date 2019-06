Gerbrands: PSV moet over vier jaar bij beste 32 van Europa horen

,,Dat doen wij altijd op onze eigen manier. We lopen er niet elke dag mee te koop, maar de helft van de landstitels in de 21ste eeuw zijn door ons gewonnen. Wij moeten als club op weg naar de derde ster op ons shirt. We hebben niet alles met geld kunnen winnen, maar door onze eigen keuzes en ons eigen beleid.’’ Het verschil met de topclubs in Europa is groot en wordt alleen maar groter, aldus Gerbrands. ,,We hebben ons er al lang bij neergelegd dat we dat verschil niet meer gaan overbruggen. Zelfs als wij ons budget zouden verdubbelen, ben je nog niet in de buurt van de grootste clubs. Die top zestien gaan wij niet aanvallen. Daar onder zitten onze kansen, in de subtop. We moeten proberen daar terecht te gaan komen. Voor een Nederlandse club zou dat mogelijk moeten zijn. We moeten daarvoor wel alle zeilen bijzetten.’’ Gerbrands en andere bestuurders en leidinggevenden bij PSV begonnen anderhalf jaar terug met het schrijven van het plan dat nu af is en PSV de komende jaren houvast moet geven. Ze brachten onder meer een bezoek aan Boston om ideeën en inspiratie op te doen en te kijken waar de kansen en mogelijkheden voor PSV liggen. ‘’Ideeënsafari’', noemde Gerbrands het dinsdag. ,,Boston is een soort Eindhoven in het groot.’'

Concreet gaat PSV met vier projecten aan de slag. Op het trainingscomplex komt over enkele jaren een zogenoemd Sport Science Center (sportwetenschaps- en onderzoeksbureau). Ook naar het stadion wordt gekeken. Een verhuizing naar buiten de stad is niet aan de orde, verbouwing en uitbreiding wel. Het derde project is de fanbeleving. Gerbrands: ,,Wat kunnen we de fans bieden? Er is een entertainmentrevolutie aan de gang. Daar moeten we op tijd op aansluiten. Het is een kans om mensen te binden.’’



Het vierde en laatste project in ‘Visie 2030' is de internationale groei van PSV. ,,We hebben best veel bekende spelers in het verleden gehad. In Mexico bijvoorbeeld is PSV de op twee na populairste club ter wereld. Daar moeten we meer mee doen.’’