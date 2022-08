Gernot Trauner ziet ‘weinig creatief’ Feyenoord toch winnen: ‘Misschien wat geluk aan het eind’

Met de grootste moeite lukte het Feyenoord op bezoek bij RKC Waalwijk dan toch om met 0-1 te winnen. Ook aanvoerder Gernot Trauner had nog wel het nodige aan te merken op het matige optreden van de Rotterdammers, terwijl trainer Arne Slot ook nog een andere reden had voor het rommelige spel in de beginfase van het seizoen.”

,,Het was negentig minuten lang hard werken", begon aanvoerder Trauner aan zijn analyse voor de camera van ESPN. ,,We hadden het onszelf gemakkelijker kunnen maken. Ballen werden veel te vaak weggegeven, waardoor zij energie kregen. Voor rust was er van onze kant weinig creativiteit en dwongen we geen kansen af. Na rust startten we wel goed.” Dat was onder meer te danken aan invaller Patrik Walemark, die de RKC-keeper een paar keer op de proef stelde.

,,Iedereen geeft de hele wedstrijd alles, maar het is niet gemakkelijk. We zijn nu een paar weken met elkaar bezig, maar nog niet alles werkt voor de volle honderd procent", ging Trauner verder. Feyenoord moest het in Waalwijk stellen zonder middenvelder Fredrik Aursnes, die op weg is naar Benfica. ,,We hebben gevochten, gewonnen en een clean sheet gehouden, al was dit niet onze beste wedstrijd en hebben we aan het einde misschien een beetje gelukkig gewonnen.”

Wat er dan beter moet bij de Rotterdammers? ,,We verloren veel te veel gemakkelijke ballen en de restverdediging was niet op orde, waardoor we counters weggaven. Dat mag niet gebeuren.” Uiteindelijk was een rake penalty van Danilo genoeg om toch drie punten over te houden aan de trip naar Waalwijk.

Slot: ‘Invallers hebben het voor ons beslist’

Trainer Arne Slot benoemde de drukte op de transfermarkt als mogelijke reden voor de qua getoond spel rommelige seizoenstart. ,,We hebben wel vijftien of zestien spelers die weggaan deze zomer. Daar tegenover staan inkomende jongens die later bij ons zijn gekomen en het nu dus nog niet een volledige wedstrijd kunnen volhouden. Dat maakt het ook niet leuker om naar te kijken, maar dan is de nul houden het minste wat je moet doen. Dat heb ik van ze gezien en het was vooral belangrijk dat we goede invallers hadden. Die hebben het uiteindelijk in ons voordeel beslist.”

Of Aursnes nog gemist werd tegen RKC? ,,Niet per se, want we hadden nog drie uitstekende middenvelders over. Het was wel vervelend dat Orkun al vroeg een tikkie kreeg, waardoor hij op het randje zat qua fitheid. Dat is niet optimaal en dan moet je hem wisselen voor een frisse speler. Oussama Idrissi zat op zijn beurt niet goed in de wedstrijd, maar dat gold voor wel meer spelers. Daarom besloten we Patrik Walemark te brengen, die tot op heden best een goede indruk maakt. De veranderingen gingen op de training wat beter dan vandaag. Er gingen heel veel dingen niet goed. Maar we hebben tegelijkertijd ook zeven punten uit drie wedstrijden, wat er één meer is dan vorig jaar. En dat we beter gaan spelen, kan ik nu al wel voorspellen.”

Nog eens over Aursnes, want Slot vertelde dat de middenvelder vanochtend afscheid heeft genomen van de Feyenoord-selectie. ,,Voor Fredrik is het een fantastische transfer. Hij heeft geen training of wedstrijd gemist en gaf altijd het maximale. Hij heeft heel veel toegevoegd aan ons spel, al denk ik ook dat we nu spelers hebben die dat ook heel goed kunnen invullen. Maar het ding is, dat ik nu al weet dat ik er drie of vier moet gaan wisselen omdat ze het einde van de wedstrijd niet gaan halen. En dan heb je er ook nog eens drie ergens anders op de wereld zitten.”