Gerry Hamstra beleeft drukke transferzomer met Ajax: ‘Deze groep willen we nu bij elkaar houden’

Transferzomer

,,Een paar jaar lang was de situatie bij Ajax dat er bijna geen spelers weggingen. Vorig jaar waren we bijvoorbeeld hier op trainingskamp en toen was er vrijwel niets aan de basisploeg veranderd. Ja, Steven Berghuis kwam, maar we hielden zelf alle kernspelers binnenboord. Dat is nu anders en heeft meerdere oorzaken. Allereerst natuurlijk de spelers die uit hun contract liepen. Jongens als Andre Onana en Noussair Mazraoui, waarbij het ons niet lukte om te verlengen, maar ook spelers als Zakaria Labyad en Danilo.