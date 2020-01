Gestaakte duels: hoe vaak gebeurt het en hoe liepen ze af?

Sinds de eeuwwisseling waren er in totaal 22 andere gestaakte wedstrijden volgens de statistieken van Statsperform. Het gaat hierbij om officiële wedstrijden in de eredivisie, eerste divisie en de beker. Van al deze wedstrijden zijn er amper wedstrijden te benoemen die bij de hervatting totaal anders verliepen.

Slechte weersomstandigheden

Waar het in het begin van deze eeuw vaak om supportersgeweld ging, wordt een wedstrijd tegenwoordig vooral gestaakt door slechte weersomstandigheden. Zo ook vorig jaar tijdens het eredivisieduel tussen PEC Zwolle en FC Groningen. Deze wedstrijd is een van de weinige die helemaal omgedraaid werd. Groningen stond bij het moment van staken, in de 57ste minuut, met 1-2 voor. Het duel werd vijf dagen later uitgespeeld. Uiteindelijk bleven de punten in Zwolle omdat PEC nog twee keer wist te scoren: 3-2.

Volledig scherm Bram van Polen zweept het publiek op na zijn 2-2 tegen FC Groningen. © BSR Agency Een ander opmerkelijk duel was de wedstrijd tussen de amateurs van Hoogeveen en FC Emmen. In de Amstel Cup, zo heette de KNVB-beker in die tijd, hield Hoogeveen de profs tot de rust op 1-1. Onweer gooide echter roet in het eten. Het duel werd uiteindelijk in zijn geheel overgespeeld. Tijdens dat duel had Emmen uiteindelijk minder problemen met de ploeg die uitkwam in de hoofdklasse. Het werd 0-2.

Wedstrijd helemaal overspelen

Het gebeurt bijna nooit dat een wedstrijd in zijn geheel over gespeeld wordt. Het bekendste en meest recente voorbeeld daarvan is Ajax - AZ, een wedstrijd in het toernooi om de KNVB-beker in het seizoen 2011/2012. De ontmoeting in de achtste finale werd na 37 minuten bij een stand van 1-0 voor Ajax gestaakt nadat een fan van de Amsterdamse club AZ-doelman Esteban had aangevallen. De keeper van AZ werkte de supporter tegen de grond en schopte hem nog twee keer. Het duel werd uiteindelijk een paar weken later vanaf het begin overgespeeld met enkel kinderen op de tribunes. AZ won de bekerwedstrijd uiteindelijk met 2-3 van de Amsterdammers.

Volledig scherm AZ-keeper Esteban wordt aangevallen door de Ajax-supporter. © ANP

Fortuna - Feyenoord

Volgende week dinsdag spelen Fortuna Sittard en Feyenoord nog de resterende 27 minuten in het bekerduel dat gisteravond in de 63ste minuut gestaakt werd door Kevin Blom. Feyenoord had de handen vol aan de formatie uit Sittard, maar beide ploegen stonden nog wel in evenwicht: 1-1. Komt Feyenoord volgende week dinsdag beter voor de dag of is het wederom Fortuna dat de Rotterdammers het leven zuur maakt?