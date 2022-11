Gestopte Davy Pröpper denkt aan terugkeer in betaald voetbal en traint mee met Vitesse: ‘Kijken of het nog kriebelt’

Individueel programma

Pröpper heeft elf maanden niet meer gevoetbald. Hij gaat nu werken aan zijn fitheid. Hij volgt daarvoor een individueel programma. ,,De insteek is nu duidelijk”, zegt Cocu. ,,Davy traint mee om te kijken of het nog gaat kriebelen voor een terugkeer in het voetbal. Daar krijgt hij alle tijd en ruimte voor. Dit is vrijblijvend en voor onbepaalde tijd.”



Alles vindt plaats in de luwte. Vitesse houdt de media vooralsnog op afstand. Op verzoek van Pröpper. ,,Davy gaat in eerste instantie ook een eigen trainingsprogramma volgen”, legt Cocu uit. ,,Zeker in het begin zal dat vooral op individuele basis zijn. Maar het is wel de bedoeling dat hij steeds vaker bij de groep zal aansluiten.”



Hoewel er vanuit Vitesse geen druk op de Arnhemmer wordt uitgeoefend, hoopt de club op een rentree in de eredivisie. Daarmee zou de cirkel zogezegd rond zijn. Pröpper werd als jeugdig talent bij amateurclub VDZ ontdekt door Vitesse en brak via de opleiding van de eredivisionist door als prof.