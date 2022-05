Gevecht om laatste play-offs-ticket: gaat de lamme of de blinde straks Europa in?

PEC Zwolle gedegra­deerd, Sparta doet goede zaken in strijd om lijfsbe­houd

PEC Zwolle speelt volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie, zoveel is duidelijk na de 2-0 verloren wedstrijd tegen Sparta. Adil Auassar zette de Rotterdammers al na amper drie minuten op voorsprong, Vito van Crooij maakte er in de eerste helft 2-0 van. Na tien onafgebroken seizoenen zit het avontuur in de eredivisie er voor PEC Zwolle op.

11 mei