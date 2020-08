Gif is terug bij ‘papa’ Beugelsdijk: ‘Ik moet boos zijn, dan ben ik op mijn best’

Zie hem gaan afgelopen vrijdag op het veld van De Geusselt. Het verlangen naar een eerste wedstrijd is goed af te zien aan het gelaat van Tom Beugelsdijk. Denkbeeldige donderwolkjes boven het hoofd, dat snel rood aanloopt. Nee, bij de oer-Haagse verdediger zijn de scherpe randjes er door het vaderschap niet ineens af, zo blijkt tegen MVV (0-0). ,,Dit is beter dan oefenen tegen amateurploegen. We hebben nu betere tegenstanders in de voorbereiding. Je kunt 10-0 winnen, maar nu krijgen we weerstand en gaat het erom of we echt gevoetbald hebben.’’



Dat was dus lang geleden. ,,Door die coronatijd hebben we wisselvallig getraind. Daar waren we zelf verantwoordelijk voor, door thuis je ding te doen. Ik pakte vaak een duurloopie. Met die kleine lukte dat wel. Ik mag niet klagen. Ik denk dat veel vaders jaloers zijn. Normaal ben je twee dagen vrij, ik hoefde na de geboorte van Emmi acht weken niet naar mijn werk.’’