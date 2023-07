Gigantische blunder keeper Gerónimo Rulli in oefenduel Ajax

PSV wint zonder hele grote problemen van FC Eindhoven, bekijk hier de samenvat­ting

PSV heeft woensdagavond een kleine zege geboekt in de stadsderby tegen FC Eindhoven: 3-1. De Eindhovenaren maakten het karwei al voor rust af, dankzij goals van Ricardo Pepi en Anwar El Ghazi. FC Eindhoven kwam in de slotfase nog knap terug, maar PSV-spits Jason van Duiven maakte aan alle spanning een eind in de allerlaatste minuut.