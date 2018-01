'Gio' wijzigt voor Klassieker zo weinig mogelijk

En dan is er nog de keeperskwestie in de Kuip. Van Bronckhorst zette ook in Marbella de Australiër Brad Jones gewoon weer onder de lat. Zijn concurrent Kenneth Vermeer, die vurig had gehoopt dat hij in 2018 wel de eerste man zou zijn in de Kuip, bleef aan de kant. Van Bronckhorst wenste extern nog niet mede te delen wie zijn eerste keeper zou worden, maar Vermeer en Jones werden wel ingelicht. En het feit dat een week voor de Klassieker de geroutineerde Jones weer keepte, is uiteraard alleszeggend over dat vraagstuk.