Giovanni Franken moet het seizoen afmaken als trainer van ADO, maar mag dat ook? ‘Het is hier nooit rustig’

PSV laat be­kersprook­je van Go Ahead Eagles uiteenspat­ten

PSV heeft voor het eerst in negen jaar weer eens de finale van de beker bereikt: de ploeg uit Eindhoven kwam moeizaam op gang in een kolkende Adelaarshorst, maar won alsnog met 1-2 van Go Ahead Eagles. AZ of Ajax is op 17 april de tegenstander in de finale.

2 maart