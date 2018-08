Go Ahead als enige club zonder puntenverlies

Groenen­dijk kan meteen een beroep doen op Necid en Troupée

15:27 De kans is groot dat Tomas Necid morgenavond tegen Excelsior meteen in de basis staat bij ADO Den Haag. Trainer Fons Groenendijk is onder de indruk van de fysiek sterke spits. Ook de nieuwe rechtsback Giovanni Troupée kan in Rotterdam starten.