Go Ahead Eagles en FC Den Bosch spelen gelijk, Sparta herpakt zich

FC Eindhoven roept na rust onheil over zichzelf af en speelt gelijk tegen Jong Ajax

22:00 FC Eindhoven heeft zich niet kunnen herpakken tegen Jong Ajax. De blauwwitten begonnen vrijdagavond sterk, gingen met een voorsprong de rust in, maar gaven in de tweede helft niet thuis. In de slotfase kwam Jong Ajax op gelijke hoogte: 1-1.