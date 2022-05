Go Ahead Eagles heeft eindelijk beet: René Hake komende drie jaar trainer in Deventer

Het heeft even geduurd maar Go Ahead Eagles heeft zijn nieuwe trainer binnen voor volgend seizoen. René Hake gaat na dit voetbaljaar de taken overnemen van Kees van Wonderen.

De 50-jarige oefenmeester uit Erica tekent in De Adelaarshorst een verbintenis voor de komende drie jaar. René Hake is clubloos, nadat hij afgelopen maart na teleurstellende resultaten werd ontslagen als hoofdcoach van FC Utrecht. GA Eagles is nog op zoek naar een nieuwe assistent-trainer naast Hake, omdat ook Paul Simonis en Jouad Boufarra vertrekken uit Deventer. Tristan Berghuis gaat de beloftenploeg coachen volgend seizoen en zal assistent blijven bij het eerste elftal.

Jeugd

Hake moet de lijn vervolgen die Van Wonderen heeft ingezet. Hoewel Hake geen verleden heeft als prof heeft de Drent een enorme staat van dienst als trainer. Bij FC Emmen werkte hij meer dan een decennium als jeugdtrainer en debuteerde hij in 2010 als hoofdcoach in het betaalde voetbal. Daarnaast bewees Hake bij PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht dat hij kan omgaan met jonge voetballers en spelers beter weet te maken. Een doelstelling van GA Eagles om talenten na een of meerdere jaren door te verkopen. Het is de basis voor de Deventer club om door te groeien naar de structurele plek in de eredivisie.

Ook bij FC Twente, Cambuur en FC Utrecht was Hake meerdere jaren hoofdtrainer. ,,Clubs die in de kern vergelijkbaar zijn met Go Ahead Eagles”, zegt Hake. ,,Clubs ook waar ik met veel plezier heb gewerkt, mede door de sfeer eromheen. Waar ik heel erg naar uitkijk, is de dynamiek van De Adelaarshorst. Het klinkt misschien als een cliché, maar dat is echt iets wat een elftal kan helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Dat is dit seizoen meermaals gebleken. Buitengewoon knap wat de club dit seizoen in de eredivisie heeft gepresteerd.‘’

Lange zoektocht

GA Eagles heeft een maandenlange zoektocht achter de rug naar een nieuwe hoofdtrainer. De Deventer club had z'n zinnen gezet op een langer verblijf van assistent-coach Paul Simonis. De oud-Spartaan gaat echter vrijwel zeker met Kees van Wonderen mee naar Heerenveen. Waar ook Andries Jonker een aanbieding kreeg, leek een akkoord met Fred Grim vorige maand nabij. De oud-coach van RKC en Willem II begon echter een flirt met een buitenlandse club, waarna GA Eagles doorschakelde.

Stabiliteit

Met Hake is er stabiliteit op technisch vlak voor de komende drie jaar. ,,René is een ervaren trainer op eredivisieniveau die tijdens zijn trainersloopbaan ook regelmatig met jeugdteams heeft gewerkt‘’, stelde technisch manager Paul Bosvelt op de clubwebsite. ,,Hierdoor heeft hij een duidelijke visie en werkwijze waar het om het ontwikkelen van het individu gaat. Dat is voor ons – naast het teamproces – een belangrijke pijler.”