Go Ahead Eagles ontvangt Fortuna Sittard

Fraai affiche voor Gemert in het bekertoer­nooi: amateurs mogen hopen op stunt bij ADO Den Haag

Een fraaie loting voor Gemert. De amateurs rekenden in de eerste ronde af van Staphorst en mogen binnenkort weer de bus in. Ditmaal naar Den Haag, voor het uitduel met ADO. Het duel kwam uit de loting die zaterdagavond plaatsvond in de studio van ESPN.

30 oktober