Goal Alert nu ook in bekertoernooi: razendsnel elk doelpunt op je mobiel

Botteghin hoogst onzeker voor bekerduel Heerenveen - Feyenoord

14:34 Het is onzeker of Eric Botteghin morgen in Friesland tegen Heerenveen speelt. De Braziliaan is niet fit, al wilde trainer Dick Advocaat niet zeggen wat hij mankeerde. Als de routinier inderdaad niet kan spelen, zal Edgar Ié hem vermoedelijk vervangen.