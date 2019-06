Goed nieuws voor PSV: blessure van Gutiérrez valt mee

Gutiérrez viel donderdag al in de eerste helft van de wedstrijd tegen Canada uit (3-1). De clubarts van Mexico vreesde dat de middenvelder een scheurtje in een hamstring had opgelopen.



In dat geval was hij vier tot acht weken uitgeschakeld geweest. Gutiérrez was dan niet meer in actie gekomen op de Gold Cup. Hij had ook de voorbereiding van PSV op het nieuwe seizoen gemist.